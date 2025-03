'AUTenticaMENTE', primo album del cantante con autismo MagoS

Si intitola 'AUTenticaMENTE' il primo album di Simone Maghernino, in arte MagoS, il cantante con autismo che, un brano dopo l'altro, dalla città di San Severo, nel Foggiano, si è fatto conoscere ed apprezzare da un pubblico sempre più vasto. Il quinto singolo di MagoS (feat.Samuele Cavallo) si intitola 'Siamo amici' e anticipa la pubblicazione del disco che conterrà nove canzoni.

Nel brano Simone e Samuele cantano un inno all'amicizia, all'inclusione vera, al superamento di ogni barriera e pregiudizio.

Il videoclip è stato girato in piazza del Plebiscito a Napoli.

MagoS appare solo nella piazza che sembra immensa e vuota. Sopraggiunge un amico e "tutto diventa colore". La piazza non sembra più così grande, le distanze si ridimensionano, si percorrono nuove strade, si scoprono intorno tante cose nuove, si aprono sorrisi e opportunità. Si scherza e si fanno altre amicizie. Napoli diventa la metafora della vita: con gli amici tutto acquista una sfumatura differente, tutto è più stimolante, bello da vivere.

Autismo e amicizia, due parole che per alcuni sono ancora distanti e a fatica si conciliano, al contrario producono un completamento perché le differenze sono un reciproco arricchimento. Ospite di molte trasmissioni televisive e radiofoniche, MagoS ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo impegno sociale ma, sottolinea la mamma Luisa Sordillo, autrice delle sue canzoni, "Simone, con la sua semplicità, ha ottenuto il premio più ambito: il rispetto". In vista della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, il 2 aprile, MagoS ci ricorda che, con la forza di volontà e il giusto supporto della famiglia e della società, si possono raggiungere risultati sorprendenti.

Proprio perché lui sa bene quanto sia importante ricevere oltre che dare amore, Simone ha iniziato recentemente anche ad impegnarsi nel volontariato in ospedale come 'dottor clown' regalando, con la sua spontaneità, sorrisi ai bambini ricoverati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA