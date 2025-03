Musei di Puglia protagonisti in Cina, 9mila presenze in 2 giorni

Oltre 9mila presenze in soli due giorni nello scorso weekend per la mostra "Between the two seas. Archaeology tells of Apulia", in corso ad Hainan in Cina, presso il Museo del Mar Cinese Meridionale, che comprende reperti provenienti dai musei pugliesi, incluso il Museo archeologico nazionale MArTA di Taranto.

L'iniziativa è promossa dalla Regione Puglia, in collaborazione con l'Art Exhibition Center di Pechino e il Museum of the South China Sea (Hainan) e il supporto della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura. I temi delle connessioni culturali, sottolinea in una nota la direttrice del MArTA Stella Falzone, che cura la mostra insieme a Rita Auriemma e ha partecipato al Boao Forum for Asia (BFA), "hanno assunto una dimensione globale, sottolineando la centralità del ruolo della cooperazione internazionale per la promozione delle risorse culturali delle diverse Regioni e dei diversi Paesi e per favorire il dialogo tra i popoli della terra".

Falzone aggiunge che "le creature fantastiche della mitologia greca e romana, che incarnano forze negative e positive, offrono spunti di confronto significativi sul piano antropologico e religioso con i miti cinesi, aspetto che costituisce uno dei focus della mostra. I 131 reperti esposti definiscono il ruolo della Puglia come crocevia di culture del Mediterraneo e oggi ponte autorevole anche verso l'Asia".





