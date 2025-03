Marangelli presidente dell'Ordine dei giornalisti di Puglia

È Maurizio Marangelli, di 60 anni, il nuovo presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia.

Professionista dal 1995 e giornalista del gruppo Norba, Marangelli ha ricoperto diversi incarichi, come conduttore e produttore di Tg, ed è stato consigliere e tesoriere dell'Ordine della Puglia dal 2003 al 2010 oltre che componente del Consiglio di disciplina territoriale e docente del master in Giornalismo all'Università di Bari. Succede a Piero Ricci, eletto al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

A eleggere Marangelli lo è stato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Puglia che ha riconfermato Serena Fasiello come vicepresidente, Valter Cirillo come segretario e come tesoriera Graziana Capurso. Del Consiglio fanno parte anche Livio Costarella, Anna De Feo, Stefania Di Mitrio, Gianfranco Summo e Andrea Tedeschi. Anche il Collegio dei revisori dei conti ha scelto il suo presidente che è Francesco De Pascalis. Nel collegio dei revisori ci sono anche Michelina Di Trani e Federica Stea.



