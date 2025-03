Associazioni, 'decreto ex Ilva contro la salute dei cittadini'

Un gruppo di cittadini e realtà associative di Taranto ha fatto affiggere in città un manifesto con la scritta: "Su tutte le malattie e le morti dovute all'inquinamento industriale restano, indelebili, le vostre impronte digitali. Rappresentanti dello Stato italiano vergognatevi". Accanto una vignetta con la caricatura della premier Giorgia Meloni e le ciminiere dell'ex Ilva. Le associazioni contestano l'ultimo decreto sul siderurgico. "Si tratta di un decreto indegno - ha affermato Massimo Castellana dell'associazione Genitori Tarantini - contro la salute dei cittadini, contro la salubrità ambientale, contro la dignità di un territorio che sembra essere distaccato dal resto d'Italia, quasi fosse un possedimento".

Secondo Castellana "questo decreto sembrerebbe prendere atto delle conclusioni della Corte di giustizia dell'Ue, ma in realtà va in direzione diametralmente opposta in quanto richiama dei limiti di emissioni che sono contenute nel decreto legislativo del 2010 (governo Berlusconi) che imponeva dei limiti molto alti per le emissioni".

Tra le associazioni firmatarie del manifesto, affisso in viale Magna Grecia all'angolo con corso Italia, ci sono il Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti, il sindacalo Lmo-Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, il Comitato per la difesa del territorio jonico, il Comitato Donne e Futuro per Taranto libera, Parco Comitato 16 Novembre e Comitato Quartiere Tamburi.



