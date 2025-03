Torna libero sindaco Ruffano, si era dimesso dopo l'arresto

Il Tribunale del Riesame di Lecce ha annullato per mancanza di esigenze cautelari l'ordinanza di custodia cautelare che lo scorso 13 marzo aveva portato in carcere il sindaco di Ruffano, Rocco Antonio Cavallo, poi dimessosi dall'incarico. Cavallo torna quindi in libertà senza senza braccialetto elettronico la cui mancata reperibilità lo aveva costretto a stare una settimana in più in carcere.

Cavallo era stato arrestato nell'ambito di un 'inchiesta della guardia di finanza su un giro di favori e corruzione tra imprenditori, amministratori e tecnici comunali.



