Si finge carabiniere per truffare anziano, arrestato a Taranto

Si è finto carabiniere per truffare un 89enne di Taranto, dal quale si è fatto consegnare 300 euro in contanti e la fede nuziale per risolvere un presunto incidente stradale causato dal figlio dell'anziano, ma è stato rintracciato e arrestato da una pattuglia di veri carabinieri.

In carcere è finito un 42enne di Casoria (Napoli) con precedenti specifici. I militari hanno notato un'auto con a bordo l'uomo, che indossava un berretto scuro e sembrava intenzionato a non farsi riconoscere o inquadrare da eventuali telecamere.

Dal controllo sulla targa è emerso che la vettura era stata noleggiata nei giorni precedenti e il conducente era stato coinvolto in una truffa ai danni di un anziano.

Il 42enne aveva contattato telefonicamente la vittima, spacciandosi per un carabiniere, chiedendo al malcapitato del denaro per aiutare il figlio che sarebbe finito nei guai a causa di un incidente stradale. Successivamente, il truffatore si è recato a casa della vittima, facendosi consegnare 300 euro e la fede nuziale in oro.

I carabinieri hanno intimato l'alt al veicolo sospetto, ma il conducente per tutta risposta ha tentato la fuga. L'inseguimento si è protratto per diversi chilometri. Una volta fermato, l'uomo ha cercato invano di distruggere il proprio smartphone per cancellare eventuali prove. Durante la perquisizione, il denaro corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima è stato ritrovato nella tasca del giubbotto dell'arrestato e recuperato.

Nessuna traccia, invece, della fede nuziale, probabilmente lanciata dal finestrino durante l'inseguimento.



