Mafia e politica, ex consigliere Olivieri lascia il carcere

Lascia il carcere Giacomo Olivieri, l'ex consigliere regionale pugliese arrestato il 26 febbraio 2024 con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione nell'ambito dell'inchiesta 'Codice interno' di Dda e squadra mobile di Bari. A deciderlo è stato il gup di Bari Giuseppe De Salvatore che ha accolto la richiesta dei suoi avvocati Gaetano e Luca Castellaneta.

Oliveri ha trascorso oltre 13 mesi in carcere e sconterà i domiciliari in una casa a Parabita (Lecce), da un parente. E' imputato insieme ad altri 108 in abbreviato e per lui la Dda ha chiesto una condanna a 10 anni di reclusione: per gli inquirenti, nel 2019 avrebbe favorito l'elezione al consiglio comunale di Bari della moglie, Maria Carmen Lorusso, raccogliendo i voti di tre clan mafiosi. La moglie è tornata in libertà lo scorso ottobre, dopo aver trascorso otto mesi ai domiciliari.



