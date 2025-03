A Bari centro riutilizzo capi usati Ovs, 'ecosistema dinamico'

Il gruppo Ovs ha presentato il nuovo polo di innovazione tecnologica e il centro multifunzione (operativo da gennaio) previsti dal progetto di investimento avviato nel 2023 attraverso il contratto di programma della Regione Puglia rivolto alle grandi imprese. Ha sede in un immobile di 15mila metri quadri, situato nella zona industriale di Bari, che ospita al suo interno un innovativo impianto con una capacità di ricondizionamento pari a 70mila capi di abbigliamento al giorno, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 15 milioni di pezzi ricondizionati nel 2026. Al momento sono 55 le risorse impiegate: laureati specializzati in digitale, intelligenza artificiale e cyber security, figure esperte nella rilavorazione dei capi e nelle attività di gestione del centro multifunzione. A regime è previsto l'inserimento di 125 persone. L'iniziativa è frutto di un investimento complessivo di 33 milioni di euro (di cui 19 milioni destinati all'ambito digitale e 14 milioni all'implementazione di sistemi innovativi per l'economia circolare).

"La Puglia - ha affermato Stefano Beraldo, amministratore delegato del gruppo Ovs - si conferma un territorio che offre un ecosistema industriale dinamico con una forte sinergia con istituzioni accademiche di eccellenza, come il Politecnico di Bari, con cui collaboriamo attivamente".

Per il governatore Michele Emiliano "questo progetto incarna i principi centrali della strategia regionale #mareasinistra il cui obiettivo è proprio quello di creare le condizioni per la piena realizzazione professionale di tanti giovani nella loro regione".

Il sindaco Vito Leccese ha sottolineato che l'investimento consolida "il profilo di Bari come hub di innovazione e sostenibilità dove i lavoratori e le lavoratrici possono misurarsi con nuove competenze e professioni e contribuire al progresso complessivo del territorio".



