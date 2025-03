Settimana santa, pasticcere riproduce troccola di cioccolata

Un giovane pasticcere, Gianluca Trisolini, originario di Mottola (Taranto), che può già vantare il titolo di campione nazionale di cioccolateria, ha deciso di realizzare e donare alla comunità una troccola realizzata interamente in cioccolato. Si tratta di uno dei simboli che, per eccellenza, caratterizzano i riti della settimana santa a Taranto e in provincia, dettando l'andatura delle processioni con il suo classico crepitio che accompagna l'incedere lento dei penitenti. La troccola di cioccolata - lunga 65 centimetri e larga 18 - è una copia dell'originale in legno realizzata nel 1983 dall'ebanista Angelo De Carlo e custodita nella chiesa del Carmine di Mottola, di cui Trisolini è confratello.

Quella di cioccolata è fedele all'originale non solo nelle dimensioni, ma anche nelle scritte e negli intagli. Una bontà di 8 chili che però è soltanto da guardare. Il dolce, che sarà consegnato il 2 aprile, sarà infatti esposto durante il periodo pasquale e si potrà ammirare all'interno di una teca appositamente allestita nella sede del Muderc, il museo della civiltà rupestre e contadina di Mottola. "Volevo realizzare qualcosa di unico - ha spiegato Trisolini - un omaggio alla cittadinanza che raccontasse allo stesso tempo le nostre radici e la nostra devozione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA