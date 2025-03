Scarpa (Fiom), 'Baku discuta con sindacati piano per ex Ilva'

"Nell'ultimo incontro a Palazzo Chigi si era detto che poteva aprirsi la discussione con le organizzazioni sindacali e noi siamo ancora fuori della partita.

La questione di chi subentrerà alla gestione commissariale è una partita che si discute con il sindacato, non è una partita che può discutere qualcun altro".

Lo dice Loris Scarpa, responsabile nazionale siderurgia della Fiom Cgil, commentando la decisione del ministero delle Imprese e del made in Italy di autorizzare i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in As e di Ilva in As ad avviare una negoziazione in via preferenziale con la cordata azera guidata da Baku Steel company e Azerbaijan business development fund per l'acquisizione degli impianti del gruppo.

"Baku - aggiunge Scarpa - non può pensare che non esiste il sindacato in Italia, perché esiste e si fa anche valere. Per cui questa discussione deve essere fatta con il sindacato. Quindi si dia conto di quello che si è detto a Palazzo Chigi perché il tempo passa, la situazione aziendale ancora non è positiva, deve partire il negoziato e la discussione con il sindacato. Le nostre posizioni sono sempre quelle: nessun esubero, nessun licenziamento, e poi si dia corso alla discussione sulla transizione. Queste sono le questioni".

Discussione "da fare in questa fase - ribadisce il segretario della Fiom - anche con Baku Steel. Discutiamo delle priorità, di dove vogliono mettere i miliardi di euro promessi. Quale piano industriale hanno? Ci vogliono tenere all'oscuro? Abbiamo già avuto due esempi in passato di accordi segreti poi rimessi in discussione dal sindacato. Anche questo governo è come gli altri?".



