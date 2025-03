'Scacciarischi', salute e sicurezza promosse con un videogame

Un videogame per approfondire nozioni sulla salute e la conoscenza dei rischi a casa, a scuola e negli ambienti di lavoro. Si chiama 'ScacciaRischi: le Olimpiadi della prevenzione' ed è stato presentato stamattina nella Prefettura di Foggia. Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Foggia e provincia ed è promosso dall'Inail, direzione regionale Puglia, e dall'assessorato alla Promozione della salute della Regione Puglia, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia e l'Aci Bari-Bat. Il progetto è stato presentato stamattina nella Prefettura di Foggia.

Attraverso il videogame, il progetto mira a promuovere e diffondere nelle giovani generazioni i concetti cardine della salute e della sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro attraverso la corretta percezione dei rischi. Si tratta quindi di percorso ludico-educativo che permette di approfondire queste nozioni attraverso un percorso interattivo e una narrazione accattivante che favorisce il pieno coinvolgimento degli studenti.



