'Pino e Pina', a Bari evento celebra talento di Pascali e Bausch

Sarà un "incontro fantastico" tra "due artisti visionari che hanno cambiato in maniera originale il modo di fare arte nel Novecento". Viene presentato così 'Pino e Pina', l'evento che si terrà il 30 marzo prossimo, performance che vuole rappresentare, in chiave contemporanea, la ricerca di Pino Pascali e quella di Pina Bausch. L'iniziativa è promossa dalla fondazione Pascali e dalla Regione Puglia (dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio) e si terrà a partire dalle 18 all'interno della Casa dei suoni delle arti Kursaal Santalucia di Bari.

'Pino e Pina' è un progetto di Mauro Maurizio Palumbo e Janet Park. Le connessioni tra l'arte di Pascali e Bausch, si legge in una nota della fondazione Pascali, "sono varie e molteplici e visibilmente annesse ai nuovi linguaggi artistici, che ancora oggi risultano essere innovativi e di ispirazione". L'azione performativa che Palumbo e Park intendono realizzare nasce "proprio dal desiderio di questo incontro impossibile" tra i due artisti pionieri. Janet Park, attraverso una coreografia ispirata ai 'Cinque bachi da setola e un bozzolo' di Pino Pascali, nella collezione della fondazione Pascali, porterà il pubblico a riflettere sul concetto di tempo e natura, mentre Mauro Maurizio Palumbo, citando il celebre Cafè Muller di Pina Bausch, lavorerà sulla fragilità umana e il desiderio di amore.

Park e Palumbo, "per un segmento di tempo faranno dialogare la poetica della Bausch e quella di Pascali in una relazione tra le parti: una possibile interazione di arti, corpi e idee", conclude la nota.



