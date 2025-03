I vigili del fuoco hanno autorizzato il rientro in casa dei condomini, o dei loro parenti, per ritirare vestiti ed effetti personali dalle case della palazzina di via De Deo 83, sgomberata questa mattina a Bari dopo il ritrovamento di tre pilastri ammalorati nel seminterrato. La palazzina di quattro piani risale almeno agli anni sessanta ed è abitata da nove famiglie, ma fanno parte del condominio anche due locali al piano strada.



