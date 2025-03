Nel Foggiano premio da 10mila euro per sviluppare piccolo borgo

Un premio da 10mila euro per chi realizzerà un'idea innovativa per lo sviluppo del borgo. E' l'idea lanciata dal Comune di Deliceto, in provincia di Foggia.

La sfida è diretta a creativi e visionari di tutto il mondo per immaginare e realizzare un progetto nel quale la tecnologia sia al servizio della creatività, per stimolare e sostenere idee innovative che possano ripensare la connessione tra residenti, turisti e il racconto del territorio. "Ogni suggestione che sia portatrice di innovazione e immaginazione fuori dagli schemi può partecipare alla call internazionale - spiegano gli organizzatori -. A valutare e accompagnare i vincitori per la realizzazione del progetto sarà una commissione di esperti provenienti dal mondo delle nuove tecnologie, beni culturali, pianificazioni del territorio e comunicazione".

Il vincitore riceverà 10mila euro e il supporto degli esperti della giuria e del Comune per l'implementazione del progetto.

Tutti i lavori riceveranno comunque visibilità attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale dell'iniziativa (www.delicetour.com) e la specifica comunicazione collegata all'evento. "L'obiettivo - dicono ancora gli organizzatori - è progettare esperienze che possano estendere la relazione con il borgo e coinvolgere le nuove generazioni utilizzando i loro linguaggi. L'intento è favorire il dialogo e la relazione tra turisti e residenti e aumentare il tasso di pernottamento nel borgo attraverso progetti e idee che amplino la sua attrattività".



