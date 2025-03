Ondata di maltempo con freddo e pioggia in Basso Molise. A Termoli i Vigili del Fuoco sono intervenuti per alberi caduti e allagamenti.

Interrotti i collegamenti via mare dal porto di Termoli con le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteomarine. La motonave "Santa Lucia" che quotidianamente effettua la spola verso l'arcipelago è rimasta ancorata nello scalo di nord-est. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca.



