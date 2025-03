Evasione ecotassa per 2 milioni di euro, tre indagati a Bari

Solventi, vernici, apparecchiature elettroniche, scarti dell'attività edile e carcasse di veicoli di vario tipo stipati in aree trasformate in discariche illecite. In tre sono indagati dalla guardia di finanza di Bari nell'ambito delle attività di contrasto alle attività illecite ai danni dell'ambiente. I tre sono residenti nel capoluogo pugliese, uno all'epoca dei fatti era titolare di quattro capannoni della zona industriale della città finiti sotto sequestro assieme a una villa che si trova sul lungomare in cui, per diverso tempo, sarebbero state sistemate complessivamente 16mila tonnellate di rifiuti di vario genere tra cui anche speciali.

A carico degli indagati, denunciati per abbandono di rifiuti, sono state accertate violazioni amministrative per un totale di oltre due milioni di euro: si tratterebbe della cosiddetta ecotassa mai versata. Gli accertamenti dei finanzieri si sono basati anche sulle immagini satellitari e sui fotogrammi acquisiti dagli elicotteri negli ultimi due anni e si sono avvalsi anche della collaborazione con l'Arpa Puglia, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. "Il costante presidio del litorale costiero e delle acque di garantisce una decisa azione di prevenzione e contrasto degli illeciti perpetrati, rendendo possibile la salvaguardia delle risorse ambientali, della salute pubblica e dell'economia sana del territorio", spiega la guardia di finanza in una nota.



