Candidato sindaco c.sinistra Taranto, 'interlocuzioni con M5S'

"Prima eravamo convinti di scendere in campo insieme, hanno fatto una scelta mi auguro non definitiva perchè hanno proposto un loro candidato sindaco politico (la giornalista Annagrazia Angolano, ndr), non civico, a differenza di quanto avevano dichiarato inizialmente, probabilmente avremo interlocuzioni successive perchè so che hanno tracciato delle linee programmatiche e dovremo confrontarci anche su questo". Lo ha detto Piero Bitetti, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per le elezioni amministrative a Taranto, nel corso della conferenza stampa in cui è stato presentato ufficialmente alla città.

Presenti i partiti alleati: Pd, Con, Demos, Avs, Partito Liberaldemocratico, Azione, Socialismo XXI e Possibile.

Bitetti è esponente del movimento Con ed ex presidente del Consiglio comunale. Faceva parte della maggioranza di centrosinistra prima della spaccatura con il sindaco Rinaldo Melucci, che ha finito anticipatamente il suo secondo mandato (così come era accaduto per il primo) per le dimissioni contestuali di 17 consiglieri a cui se ne aggiunsero successivamente altri due. "Il M5S - ha aggiunto Bitetti - è un partito che merita rispetto, sicuramente dal sottoscritto ma da tutta la squadra, un partito che ha un parlamentare tarantino (il senatore Mario Turco, vice presidente del movimento, ndr) al quale ci vogliamo rivolgere per affrontare le tante vertenze aperte che riguardano la nostra collettività. Anche con il Psi c'è un'interlocuzione, c'è stato un tavolo di confronto, hanno al loro interno delle disamine da affrontare".

Il candidato sindaco del centrosinistra ha asserito inoltre che "le sensazioni sono estremamente positive. Siamo veramente ottimisti del grande movimento che si è creato, del vento in poppa che sentiamo forte, che definirei quasi un uragano. La città ci vuole e noi ci saremo".



