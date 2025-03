Avetrana torna nel titolo della fiction, sindaco 'c'è rammarico'

(V. 'La serie torna a essere Avetrana - Qui ...' delle 11:02) Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, in una nota esprime "rammarico", a nome dell'amministrazione comunale, per il provvedimento del tribunale di Taranto che ha autorizzato il ripristino dell'originario titolo della serie tv Avetrana - Qui non è Hollywood sulla morte di Sarah Scazzi. Decisione che, secondo il primo cittadino, è stata assunta "in carenza, fra l'altro, di elementi probatori, ulteriori rispetto a quelli acquisiti sino all'emissione del provvedimento cautelare, che lo giustificassero. Senonché l'esito della lite è stato sostanzialmente rovesciato poiché il giudice ha cambiato idea, affermando, in re melius perpensa (meglio valutata la situazione ndr), l'insussistenza di entrambi i presupposti che, sempre a suo avviso, inizialmente avevano supportato il provvedimento cautelare".

Il primo cittadino spiega che "questa palese contraddittorietà, che a parere anche dei legali dell'Ente inficia tutto il ragionamento giuridico, ha ingenerato nella collettività avetranese perplessità tali da indirizzare l'amministrazione a non proporre impugnazione al provvedimento, da ultimo per scongiurare ulteriori aggravi di spesa sulle casse della stessa, atteso che il giudice nella prima fase aveva compensato le spese di lite".

Iazzi sottolinea che "spetterà al colosso Disney valutare l'opportunità di ripristinare il nome originario della serie tv con il nome della città che rappresento, il cui prestigio è stato in passato calpestato da una tragedia che il prodotto cinematografico rievoca". L'auspicio del sindaco è che la produzione "desista da un simile comportamento che rischia di abbattersi nuovamente sulla dignità della mia comunità, che non ha prezzo, e mi auguro che il buon senso possa prevalere sulle logiche del profitto".



