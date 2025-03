Assalto a portavalori nel Foggiano, bottino oltre 400mila

(v:'Assalto a portavalori nel Foggiano,...' delle 10.54) Ammonterebbe ad oltre 400mila euro (ma la stima è ancora in corso) il bottino dell'assalto al furgone portavalori della Cosmopol, avvenuto questa mattina lungo la statale 655 all'altezza di Candela nel Foggiano ai confini con la Basilicata. I plichi contenenti denaro sono stati portati tutti via dal commando che avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio, bloccando un autobus di linea ed un tir per interdire il traffico veicolare e permettere il compimento dell'assalto.

Sarebbero almeno sei i componenti della banda e due le auto utilizzate per giungere sul posto e fuggire al termine dell'assalto. La banda potrebbe aver utilizzato cariche di esplosivo per aprire il portavalori e portar via il denaro. I carabinieri sono impegnati nei rilievi per stabilire le armi utilizzate dal commando e soprattutto per delineare l'esatta dinamica dell'accaduto. Illesi, sebbene sotto choc, i due vigilantes che viaggiavano in direzione Melfi (erano a pochi chilometri dal comune in provincia di Potenza in Basilicata), così come illese anche le altre persone coinvolte. Il traffico lungo la strada ha subito forti rallentamenti.



