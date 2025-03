Apulia film commission, finanziate 66 produzioni con 13,8 mln

Sessantasei produzioni audiovisive finanziate dall'Apulia film fund nel 2024, per un totale di 13,8 milioni di euro, e un indotto diretto che, si stima si aggirerà su 35 milioni di euro ai quali si sommeranno 70 milioni di indotto indiretto. Sono alcuni dei risultati del bilancio 2024 della fondazione Apulia film commission presentato oggi a nella sede della Camera di commercio di Bari dalla presidente Anna Maria Tosto. Sempre secondo le stime, sarebbero state attivate oltre mille giornate lavorative e più di 1.500 maestranze impiegate. Si tratta di risultati, dovuti in gran parte alle risorse stanziate attraverso il Fund, che hanno ricevuto un'ulteriore spinta attraverso le iniziative industry, indirizzate verso la ricerca e le innovazioni nel mondo dell'audiovisivo, prodotte o realizzate in partnership. È il caso di Apulia digital experience (Ade), la conferenza internazionale realizzata con Rai Com dedicata ad aziende e professionisti delle industrie digitali e creative e svoltasi a Bari dal 25 al 27 ottobre nell'Apulia film house. Così come dell'Apulia film forum, realizzato nel 2024 a Lecce con la collaborazione dell'European producers network, tra le più importanti associazioni di produttori indipendenti europei.

Nel 2024 sono state strette o consolidate anche numerose partnership come quella con Mia market (14-18 ottobre) e con Cinecittà per il Media talents on tour (17-18 settembre). E' stata inoltre avviata una collaborazione a Los Angeles, con il NewFilmmakers tenutosi a maggio, grazie al quale giovani autori pugliesi hanno avuto l'opportunità di mostrare i loro lavori a stakeholder americani. Un altro importante accordo, ricorda Afp, è stato il Memorandum of understanding sottoscritto dall'Istituto italiano di cultura di Shanghai, la Shanghai film distribution and exhibition association, la fondazione Apulia film commission e l'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani.

Durante la presentazione del bilancio 2024 dell'Apulia film commission è stato evidenziato che nel corso dello scorso anno si sono rinnovate le collaborazioni con due progetti industry che si sono svolti a gennaio 2025: la partecipazione al Sundance film festival (Park City, 18-28 Gennaio) della piattaforma pugliese di cortometraggi WeShort e il partenariato tra Afc e il mercato di coproduzione When east meets west (Trieste, 21-24 Gennaio). A partire dall'edizione del Bif&st in corso a Bari è inoltre in corso l'edizione zero di Apulia industry days, dedicato al settore audiovisivo nazionale e internazionale, valorizzando il contributo che la Puglia garantisce da anni al settore.

Nel corso del 2024 è stata inoltre intensa l'opera di divulgazione della cultura cinematografica attraverso il lavoro della Mediateca regionale pugliese che, in attesa dell'apertura della nuova sede nell'ex Caserma Rossani, ha proposto cinema di qualità all'interno del Cineporto di Bari e in alcune sale della città. Sono state complessivamente oltre 200 le proiezioni tenutesi nel 2024 nei Cineporti pugliesi, nei Comuni soci della fondazione e nelle sale cinematografiche private, tutte a ingresso gratuito. Infine, ricorda Afp, un altro importante investimento di Regione Puglia e Apulia film commission del 2024 è stata l'acquisizione del marchio Bif&st.



