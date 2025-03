A Tahar Ben Jelloun chiavi città di Bari, 'Italia mi ha accolto'

"Qui a Bari mi sento a casa, in tutta Italia mi sento a casa perché l'Italia mi ha accolto, ha pubblicato i miei libri e i miei scritti. Ci uniscono valori comuni che sono i valori del Mediterraneo: la solidarietà e la fraternità". Lo ha detto Tahar Ben Jelloun, scrittore, poeta e intellettuale marocchino ricevendo nella sala consiliare del Comune di Bari le chiavi della città dal sindaco, Vito Leccese.

Ben Jelloun è a Bari in occasione del Bif&st di cui presiede la giuria della sezione Meridiana dedicata al cinema dei Paesi del Mediterraneo. Alla cerimonia erano presenti anche il direttore del festival del cinema di Bari, Oscar Iarussi, e la presidente dell'Apulia Film Commission, Annamaria Tosto.

"Nel tempo - si legge nelle motivazioni del premio illustrate dal sindaco - Tahar Ben Jelloun ha indagato come pochi altri i temi dell'immigrazione, della ricerca dell'identità e del razzismo, regalandoci personaggi e pagine indimenticabili in cui la tradizione orale del mondo arabo si fonde mirabilmente con i moduli della letteratura contemporanea. La sua scrittura, multiforme e raffinata, descrive la dimensione dell'esilio e della nostalgia mettendo il lettore di fronte a una materia densa e affascinante, in cui vero e surreale convivono amplificando quello spaesamento che è una delle cifre della sua produzione letteraria".

"In occasione della sua permanenza a Bari - ha detto ancora il sindaco - l'amministrazione comunale intende donargli le chiavi della città riconoscendo in Tahar Ben Jelloun una voce libera e potente, capace di costruire mondi e di svelare i meccanismi psicologici e culturali del razzismo e della discriminazione, che chiamano in causa ognuno di noi".

"Il dono delle chiavi della città - ha concluso - simboleggia la volontà di accogliere ed essere accolti, di ospitare ed essere ospitati: accettarne l'offerta, di conseguenza, significa 'legarsi' alla città. Il desiderio dell'amministrazione comunale, perciò, è che qui Tahar Ben Jelloun, d'ora in avanti, possa sentirsi pienamente a casa".



