Una mostra sui riti pasquali tra Puglia, Spagna e Portogallo

La devozione e la tradizione della settimana più importante per la fede cattolica raccontate attraverso foto che uniscono Italia, Spagna e Portogallo. Si intitola 'Per Crucem ad Lucem' la mostra fotografica itinerante che domenica prossima sarà inaugurata a Molfetta, in provincia di Bari.

La città sarà tappa di un progetto che riguarda la settimana santa e che narra "il patrimonio immateriale e la profonda spiritualità che accomuna le celebrazioni pasquali di Molfetta (Italia), Braga (Portogallo), Peñafiel, Bercianos de Aliste e Medina de Rioseco (Spagna)", spiega una nota.

L'obiettivo è offrire a chi osserva le fotografie comprendere i riti pasquali e il legame che hanno con le comunità in cui vivono e da cui vengono tramandati. La mostra, organizzata da Editrice L'Immagine con il sostegno del Comune di Molfetta, Puglia Culture e Pugliapromozione, ha anche il patrocinio delle ambasciate di Spagna e di portogallo presso Santa Sede a testimonianza "del valore internazionale del progetto, del suo ruolo nella promozione del dialogo interculturale e della valorizzazione del patrimonio sacro europeo".

La mostra, ora visitabile a Roma nella chiesa dedicata a Sant'Antonio dei portoghesi, sarà accompagnata da un catalogo a colori di grande pregio editoriale. Ingresso gratuito per informazioni www.settimanasantainpuglia.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA