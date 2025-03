Mysterium festival a Taranto tra fede, arte e cultura

Sono 34 gli appuntamenti in programma a Taranto per l'undicesima edizione del Mysterium festival. La rassegna di eventi tra fede, arte e cultura si terrà da venerdì 28 marzo, con il 'Te deum', concerto di inaugurazione eseguito nella concattedrale Gran Madre di Dio, a domenica 20 aprile, giornata di chiusura del con il concerto di Pasqua nella cattedrale di San Cataldo.

All'interno di un programma per tutti, il pubblico potrà assistere a numerosi concerti con l'orchestra della Magna Grecia e l'orchestra giovanile della Magna Grecia-Città di Taranto.

Oltre ai concerti con L.A. Chorus, un coro polifonico e di voci bianche. E, ancora, ci saranno incontri, proiezione di film, reading musicali, momenti a più voci, spettacoli di danza e tessere d'arte. Anello di congiunzione fra i numerosi eventi, come sempre, la declinazione del sacro attraverso il linguaggio artistico.

Il Mysterium festival 2025 è una rassegna realizzata da Ico Magna Grecia, L.A. Chorus, Le corti di Taras, ArcoPu, Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia e ministero della Cultura.

"E' un momento straordinario, particolarmente atteso a Taranto - ha detto l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche i direttori artistici Piero Romano e Pierfranco Semeraro -. E' atteso dai nostri concittadini, ma anche da quei fedeli ospiti in questi giorni della nostra città. Il Mysterium ha un ritmo sostenuto che si arricchisce anno dopo anno: risponde all'esigenza di nutrire lo spirito attraverso l'arte e la potenza della musica e del canto, della poesia, delle diverse rappresentazioni ospitate in rassegna".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA