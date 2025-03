Molestò allieve, istruttore boxe condannato a 4 anni nel Salento

Il Tribunale di Lecce, prima sezione penale, ha condannato a quattro anni e tre mesi di reclusione un uomo di 61 anni per violenza sessuale aggravata. L'uomo, istruttore di boxe in una polisportiva del Sud Salento, era accusato di molestie a sfondo sessuale nei confronti di tre allieve, all'epoca dei fatti tra i 14 e i 17 anni. Gli episodi contestati si sarebbero verificati in più occasioni fino a quando, nel giugno 2023, le tre ragazzine hanno deciso di raccontare tutto ai genitori facendo così scattare la denuncia e le indagini. All'epoca dei fatti nei confronti dell'uomo venne disposto anche un divieto di dimora nel paese delle vittime e di avvicinamento alle loro abitazioni. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a sette anni di reclusione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA