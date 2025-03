La sede di Acquedotto pugliese diventa museo aperto alla città

Valorizzare lo storico Palazzo dell'Acqua di via Cognetti a Bari. E' l'obiettivo congiunto di Acquedotto pugliese e museo Civico di Bari che hanno avviato una collaborazione per promuovere la sede storica dell'ente, che ora entra nell'itinerario turistico e culturale della città con un ricco programma di visite guidate e percorsi tematici rivolti a cittadini, studenti e turisti. L'iniziativa congiunta punta a far conoscere proprio il ruolo centrale che l'acqua ha avuto nello sviluppo sociale ed economico della Puglia attraverso un viaggio immersivo tra storia, architettura e innovazione.

"Questa collaborazione con il museo Civico di Bari - dichiara il presidente di Acquedotto Pugliese, Domenico Laforgia - è un'opportunità straordinaria per raccontare la storia di Aqp e il suo profondo legame con il territorio, unendo il valore della memoria alla spinta verso l'innovazione. Il Palazzo dell'Acqua è un simbolo dell'ingegno e della visione che hanno reso possibile una delle opere infrastrutturali più importanti del Mezzogiorno, e oggi diventa un luogo di dialogo aperto alla comunità".

"L'idea di aprire le porte del Palazzo dell'Acqua - ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese - rientra nella nostra visione culturale, basata sulla valorizzazione delle bellezze del territorio e sulla promozione della conoscenza degli immobili di pregio, che raccontano la storia della nostra città e di coloro che hanno contribuito a renderla un polo dinamico del Mediterraneo". "Da oggi - ha concluso il sindaco - sarà possibile visitare e ammirare in tutto il suo splendore un edificio meraviglioso del nostro patrimonio storico-architettonico, unico nel suo genere".



