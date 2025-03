I concerti del Politecnico tornano con un omaggio alle donne

E' un omaggio al mondo femminile, arricchito dall'intelligenza artificiale, il primo appuntamento di aprile con la rassegna 'I concerti del Politecnico'. Lo spettacolo gratuito si chiama 'Donn'Amor' ed è in programma il primo aprile (ore 18.30) nel museo della fotografia del PoliBa, con la partecipazione del trio composto da Giovanna Carone, voce, Giuseppe Petrella, tromba, Pippo D'Ambrosio, percussioni.

Il programma spazia nel complesso mondo delle emozioni al femminile, con l'intelligenza artificiale che offre strumenti per la riscoperta e la valorizzazione di compositrici barocche e di confronto con i loro contemporanei.

Giovanna Carone ha studiato vocalità barocca, oltre alla musica da camera del '600 e del '300 italiano. Dal 2008 forma con Mirko Signorile il Farlibe duo. Ha cantato per Radio Tre e i concerti del Quirinale. Giuseppe Petrella si è diplomato in chitarra e fagotto, ha successivamente conseguito la laurea triennale in musica antica-liuto. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha collaborato con l'orchestra da camera di Monaco di Baviera e quella del teatro Petruzzelli, partecipando a tournée in Russia e Brasile. Pippo D'Ambrosio, batterista, percussionista e compositore, ha ottenuto con lode il diploma accademico in musica jazz al conservatorio di Bari.

Collabora con artisti e gruppi di fama internazionale, tra cui Mal Waldron, Paolo Fresu, Antonella Ruggiero e Articolo 31.





