Giovane ucciso nel Barese, fermato 23enne

I carabinieri di Modugno (Bari) hanno arrestato il 23enne Alessio Gagliardi, ritenuto il responsabile dell'omicidio di Gabriele Decicco, il 19enne ucciso con almeno sette colpi di pistola a Sannicandro di Bari la sera del 17 dicembre scorso. Le indagini, coordinate dal pm della Dda di Bari Domenico Minardi e dalla sostituta della Procura Larissa Catella, hanno consentito ai militari di raccogliere "numerosi indizi di reità" nei confronti di Gagliardi, che quella sera avrebbe raggiunto Decicco a bordo di un monopattino elettrico e gli avrebbe sparato all'interno di un rivenditore aperto 24 ore al giorno in corso Vittorio Emanuele III, nel pieno centro cittadino, poco prima delle 21.

Il delitto sarebbe stato commesso nell'ambito di contrasti relativi al controllo della piazza di spaccio nel Comune del Barese, e sarebbe avvenuto come ritorsione per un episodio avvenuto a marzo scorso, quando il fratello di Decicco (minorenne) ferì un pregiudicato di un altro "gruppo criminale operante su quel territorio", come scrivono i carabinieri in una nota. Per quel tentato omicidio, sia il minore sia la madre sono stati fermati e condannati. La madre, infatti, lo avrebbe accompagnato sul luogo dell'agguato.

Le indagini che hanno portato all'arresto di Gagliardi, come spiegano sempre i carabinieri, "hanno permesso di fermare il giovane che stava pianificando di trasferirsi all'estero".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA