Furto di cavi in rame nel Foggiano, al buio intero quartiere

Lunghi tratti di strada di San Severo, in provincia di Foggia, sono rimasti al buio in seguito al furto di centinaia di metri di cavi in rame dell'illuminazione pubblica. Lo rende noto il Comune, sottolineando che "i tecnici sono al lavoro per ripristinare l'erogazione dell'energia elettrica della pubblica illuminazione nelle strade interessate che, per la complessità dei lavori, questa sera resteranno al buio". E' la seconda volta che nel quartiere si verifica un furto di questo tipo, era infatti già accaduto lo scorso agosto.

"Condanno a nome mio e dell'intera amministrazione comunale - dichiara la sindaca, Lidya Colangelo - quanto accaduto. E' un atto vile e spregiudicato che mette in ginocchio un intero quartiere, lasciandolo senza illuminazione. Sottolineo che i nostri tecnici sono intervenuti tempestivamente, ma l'entità del danno non consentirà di ripristinare sin da oggi la pubblica illuminazione". L'appello alla comunità è comunità di "prestare la massima attenzione nella percorrenza di queste arterie nelle ore serali e notturne e confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine per individuare i responsabili dell'accaduto".

La sindaca, nel chiarire che saranno visionate le immagini della videosorveglianza, invita "quanti abbiano visto qualcosa a segnalare, magari in anonimato, alle forze dell'ordine. Chiedo anche comprensione a tutti coloro che riscontrano disagi nel cimitero, dove la scorsa settimana sono stati trafugati centinaia di metri di cavi elettrici, lasciando senza luce alcune zone e tanti loculi. La nostra tecnostruttura è al lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA