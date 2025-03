Emiliano, 'blitz Ue su fondi ad audiovisivo danno gravissimo'

"C'è stato un blitz da parte dell'Unione europea che ha impedito, nel nuovo quadro di finanziamenti, di utilizzare i fondi europei per la cultura ritenendo che questi non fossero in questo momento utili. È stato un errore gravissimo rispetto al quale, però, il mondo della cultura europea non ha reagito assolutamente. Questo è un errore gravissimo". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della tavola rotonda sulle imprese audiovisive organizzata nell'ambito del Bif&st 2025.

"Noi - ha proseguito - ci siamo rimboccati le maniche utilizzando i finanziamenti per le imprese e per le industrie cinematografiche. Non è la stessa cosa perché i fondi precedenti potevano essere utilizzati anche per finanziare la creatività, non solo l'infrastruttura". "C'è stato un momento di smarrimento - ha concluso Emiliano - assieme all'iniziativa del governo sul tax credit che ha tentato di favorire le grandi produzioni a danno delle piccole".



