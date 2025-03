Tassista accoltellato a Bari chiede 300mila euro ad aggressori

Chiede un risarcimento danni da 300mila euro ai suoi aggressori il tassista Francesco Rubini, accoltellato a Bari da Giovanni Monno e Angela De Vincenzo, 31 e 30 anni, che la sera dell'8 dicembre 2024 si erano finti clienti.

La richiesta è arrivata oggi nell'udienza svolta in tribunale a Bari (Rubini è assistito dall'avvocato Ascanio Amenduni). I due imputati hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato. L'avvocato di De Vincenzo, Domenico Valerio, ha però chiesto una perizia nei confronti della sua cliente sulla capacità di stare in giudizio, sulla capacità di intendere e volere al momento dei fatti e sulla sua pericolosità sociale.

L'udienza è stata quindi aggiornata all'8 aprile, data in cui l'incarico per la perizia verrà conferito al professor Roberto Catanesi dell'università di Bari. Monno è difeso dall'avvocato Gianstefano Romanelli.

Nel processo si sono costituiti anche la Regione Puglia (avvocato Enrico Dellino, chiesti 25mila euro) e la Cooperativa dei tassisti di Bari (avvocato Andrea Preverin): quest'ultima ha chiesto un risarcimento dei danni da 500 euro per ognuno dei 130 tassisti della Cooperativa e un ulteriore risarcimento da 130 euro - sempre da corrispondere a ogni iscritto - somma necessaria per l'installazione delle telecamere a bordo dei mezzi.

A Monno e De Vincenzo sono contestati i reati di lesioni personali e tentata rapina, con le aggravanti della crudeltà e dell'uso dell'arma. Secondo quanto accertato dalle indagini condotte dalla pm Silvia Curione, quella sera, dopo essere saliti a bordo del taxi guidato da Rubini - alla sua prima settimana di lavoro - avrebbero finto di non avere soldi convincendo così il tassista ad accostare. A quel punto Monno, come si vede dal video della dashcam montata in auto, avrebbe puntato un coltello alla gola del conducente e lo avrebbe minacciato di morte, prima di iniziare a colpirlo con diverse coltellate (oltre 20) al volto, alle spalle e sul dorso. I due sarebbero poi fuggiti dopo l'intervento di un soccorritore, allertato dalle urla del tassista, e furono arrestati a poche ore dal fatto. Il tassista fu medicato al Policlinico di Bari con oltre 120 punti di sutura e fu dimesso con una prognosi di 25 giorni.



