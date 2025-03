Sindaco San Giovanni Rotondo, '5 auto in fiamme in due giorni'

Due auto sono state incendiate la scorsa notte a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, a meno di 24 ore dal rogo di quella del segretario cittadino del Pd e consigliere comunale Matteo Masciale. Una delle due auto in fiamme è di Pio Cisternino, fondatore del movimento Popolare, secondo il quale "è chiara la matrice politica" di quanto accaduto.

"Purtroppo - afferma il sindaco Filippo Barbano - gli episodi di cui io sono venuto a conoscenza sono almeno cinque in pochi giorni. La scorsa notte due auto e la notte tra domenica e lunedì, oltre all'auto del segretario Masciale, sono venuto a conoscenza dell'incendio di altri due mezzi. Sono episodi che non danno serenità a tutta la comunità. Non so se si tratti di balordi o ci sia la mano della criminalità organizzata. Non saprei proprio da cosa partire. Non c'è un clima politico particolare. La prima idea è che possa trattarsi di qualche balordo".

"Già anni fa - dichiara Cisternino - ho subito l'incendio della mia auto, con le stesse modalità. Di notte, con il favore del buio. Era il 2009 e all'epoca fondai il movimento popolare.

A distanza di numerosi anni, il nuovo episodio. E' evidente che vi sia una matrice politica inequivocabile anche perché avvenuto a distanza di 24 ore da quello che ha coinvolto il segretario del Pd Masciale. E' un vero peccato che ciò accada nell'anno giubilare. Ritengo che sia l'ennesimo momento perso per la nostra città. Assistiamo ad una recrudescenza di atti criminali che vorrebbero zittire chi prova a disegnare una città diversa".

Forze dell'ordine e prefettura, conclude il sindaco, "mi hanno garantito che stanno lavorando alacremente per risalire agli autori di questi episodi. La prefettura sta attenzionando la situazione. Siamo in attesa di una risposta e che vengano assicurati alla giustizia gli autori di gesti che non stanno facendo vivere un momento bello alla nostra comunità".



