'Per amore di una donna', un mistero che arriva dal passato

(di Francesco Gallo) "Nel film c'è un mistero che coinvolge due donne, legate da un filo invisibile eppure indissolubile. Una, Yehudit, è vissuta negli anni '30 in un villaggio rurale dove il suo arrivo ha scatenato una bizzarra saga amorosa. L'altra, Esther, è un'americana senza alcun legame con la terra dove è nata, pessimi rapporti famigliari e una vita senza centro". Non poteva sintetizzare meglio il regista Guido Chiesa il suo ultimo film, 'Per amore di una donna', in concorso per il Cinema Italiano al Bif&st 2025 e prodotto da Colorado Film Production e Vivo film con Rai Cinema.

Questa la storia scritta da Chiesa con Nicoletta Micheli: Esther negli anni Settanta è un'inquieta quarantenne americana, nata in Israele, che ha da poco perso la madre. Quest'ultima le lascia una lettera d'addio nella quale le chiede di rintracciare una donna che ha vissuto in Palestina negli anni Trenta, territorio che all'epoca era sotto il mandato britannico, perché questa persona custodisce un segreto legato alla sua storia.

Giunta in Israele, Esther si avvale dell'aiuto di Zayde, professore dal passato difficile, per portare avanti le sue ricerche. Le loro indagini svelano, dopo un po' di tempo, un racconto che si svolge in un villaggio di coloni negli anni Trenta. Qui Moshe (Alban Ukaj), un contadino vedovo con due figli, accoglie in casa sua Yehudit (Ana Ularu), una giovane donna che da quel momento cambia profondamente la propria vita e quella di altri due uomini: Yaakov (Marc Rissmann), un sognatore, e Globerman, un commerciante. Mentre gli avvenimenti tra passato e presente si intrecciano, Esther e Zayde scopriranno una verità sconvolgente che riguarda le proprie vite.

"La vicenda degli anni '30 è tratta dal romanzo 'The Loves Of Judith' di Meir Shalev, uno dei massimi esponenti della letteratura israeliana del '900 - spiega ancora Chiesa (Il partigiano Johnny), mentre l'indagine di Esther, liberamente ispirata dal libro, è frutto della nostra invenzione.

Rappresenta, per certi aspetti, il nostro punto di vista di italiani, lontani dalla cultura e dall'esperienza di quegli ebrei che all'inizio del '900 lasciarono l'Europa per sfuggire alle persecuzioni, con il progetto di costruire una nuova società, egualitaria e solidale". E conclude: "Va detto che, nonostante la distanza che ci divide da questa storia, abbiamo rintracciato qualcosa in grado di interrogarci profondamente, perché, come tutte le grandi storie, tocca temi universali. Temi che ci hanno permesso di intraprendere un viaggio incontro alle diverse facce dell'amore. Mostrando quanto sia doloroso, e allo stesso tempo fondamentale, scoprire la verità della propria storia".



