Locatelli, 'lavoriamo a digitalizzazione disability card'

"La disability card si sta veramente sviluppando molto bene perché con tutta l'attivazione che abbiamo fatto anche in relazione agli impegni europei che ci siamo presi, la stiamo digitalizzando". Lo ha detto la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, oggi a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove ha visitato il laboratorio d'inclusione sociale legato al progetto 'Le orecchiette che vorrei'. che coinvolge ragazzi autistici.

La disability card è "già in sperimentazione disponibile sul wallet della App Io. Nei prossimi mesi - ha aggiunto - avremo la possibilità di vedere come funziona per diffonderla ancora di più". Sul progetto pugliese la ministra ha evidenziato che "noi miriamo alla valorizzazione dei talenti e delle competenze di ogni persona. E qui ad Ostuni si sta realizzando questo: un progetto innovativo sul quale dobbiamo puntare tutti. E può essere un modello per tante altre realtà del territorio inteso come regione Puglia ma anche a livello nazionale".

La ministra, poi, insieme al presidente dell'associazione Yuri Benefit (promotrice dell'iniziativa), Giuseppe Primicerio, si è cimentata nella produzione delle orecchiette insieme ai ragazzi del laboratorio.



