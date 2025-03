Due auto in uso alla polizia locale di Oria, in provincia di Brindisi, sono state gravemente danneggiate da un incendio che è divampato pochi minuti fa. Non si esclude che il rogo possa essere doloso.

Le due macchine erano parcheggiate a pochi metri dal comando e da palazzo di città. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e sono giunti anche i carabinieri e il sindaco del borgo brindisino, Cosimo Ferretti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA