Decaro, 'io candidato? Farò quello che chiederanno i pugliesi'

"Sto lavorando in Europa, mancano tanti mesi e, come ho detto più volte, quando arriverà il momento farò quello che mi chiederà la gente in Puglia. Ormai ho capito nella mia esperienza politica amministrativa che non si può decidere da soli quello che si fa". Lo ha detto l'eurodeputato del Pd, Antonio Decaro, a margine di un evento al Parlamento europeo a proposito della possibilità di candidarsi a presidente della Regione Puglia.

Ora "sono presidente della commissione" Ambiente dell'Eurocamera e "mi occupo di tanti temi che riguardano anche la mia regione, riguardano il Sud del nostro Paese. Cerco di fare il mio lavoro con impegno e con devozione. Quando arriverà il momento - ad oggi non si sa nemmeno quando si vota - farò quello che mi chiederanno i pugliesi", ha concluso.



