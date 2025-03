Carabinieri incontrano nonni, lezione di difendersi dalle truffe

Gli studenti dell'istituto comprensivo Aldo Moro di Carosino (Taranto) hanno avuto la possibilità di ascoltare, accanto ai loro nonni, come l'Arma dei Carabinieri affronta e contrasta il fenomeno delle truffe. Il comandante della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, capitano Silvana Fabbricatore, accompagnata dal comandante della Stazione di San Giorgio Jonico, luogotenente Giancarlo Inguscio, ha chiamato a raccolta i parenti di quegli studenti che avevano già incontrato per discutere di bullismo e cyberbullismo: proprio in occasione della prima conferenza, infatti, alcuni alunni avevano riferito di chiamate sospette giunte all'indirizzo dei propri nonni, chiedendo al capitano se si trattasse di truffe e come agire in tal senso.

L'idea, subito condivisa dalla preside dell'Istituto, è stata quella di organizzare un secondo incontro, questa volta alla presenza di quei nonni che i nipotini si preoccupavano di difendere.

"L'ufficiale - è detto in una nota - ha così favorito la trattazione dei casi più ricorrenti, degli stratagemmi maggiormente utilizzati dai malfattori, proprio al fine di mettere in guardia, sia le persone più deboli e fragili sia gli attenti nipotini, dai subdoli escamotage di astuti truffatori che, come ribadito dal capitano, fanno leva sui sentimenti e sulla solitudine di chi, in buona fede, è disposto a ceder loro anche i preziosi più cari, pur di aiutare un parente che credono in difficoltà".



