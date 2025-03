Volontari da Puglia e Molise a tutela della Foce Varano

Promuovere la cultura della sostenibilità e della tutela degli ecosistemi marini e costieri, sempre più minacciati dall'inquinamento da plastica. È l'obiettivo dell'evento di pulizia ambientale in programma domenica 6 aprile presso Foce Varano, nel cuore del Gargano.

L'iniziativa, organizzata con il sostegno dell'Associazione degli operatori turistici Lago di Varano, è il frutto di una sinergia tra i volontari Plastic Free della Puglia e del Molise, uniti per un obiettivo comune: proteggere il territorio attraverso la sensibilizzazione e l'azione concreta. A rafforzare questa alleanza sono il patrocinio del Comune di Ischitella (Foggia) e il supporto della Capitaneria di Porto - Ufficio locale marittimo di Rodi Garganico (Foggia), che hanno confermato la loro disponibilità a collaborare per la buona riuscita dell'evento. "È importante collaborare per mettere al centro dell'attenzione il nostro territorio fatto di tante bellissime realtà naturali che vanno protette dall'incuria e dall'inciviltà" dichiara Silvana Ferrante, vice referente regionale Plastic Free Puglia. "Il Gargano è uno dei fiori all'occhiello della Puglia, prendercene cura è nostro dovere, per insegnare a chi sceglie questi luoghi come meta delle proprie vacanze ad averne cura e rispetto".

"Questo evento vuole essere anche un messaggio di unità, per dimostrare che quando comunità, associazioni e istituzioni collaborano, è possibile ottenere risultati significativi a favore del nostro pianeta" aggiunge Jessica Caccioppolo, referente Plastic Free Isernia e organizzatrice dell'evento.

"La pulizia ambientale a Foce Varano sarà un'occasione di educazione ambientale e sensibilizzazione collettiva, aperta a tutti coloro che vorranno contribuire a fare la differenza con piccoli gesti quotidiani".



