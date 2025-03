Rogo auto segretario Pd nel Foggiano, arcivescovo 'atto mafioso'

"Non possiamo assolutamente tacere davanti a questo ennesimo e ingiustificato atto intimidatorio a danno di chi cerca di adempiere al proprio compito istituzionale, al servizio di tutti, con trasparenza e legalità.

Simili atti che non possono avere alcuna giustificazione, negli ultimi anni hanno colpito altri amministratori pubblici di diversi comuni del nostro Gargano e sono segno evidente di comportamenti illegali e mafiosi". Così in una nota l'arcivescovo della diocesi di Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Vieste, Franco Moscone, in merito all'incendio la notte scorsa dell'auto del segretario del Partito democratico di San Giovanni Rotondo (Foggia), Matteo Masciale, che è anche consigliere comunale.

"Al consigliere Masciale, cui va tutta la mia vicinanza - sottolinea ancora Moscone - raccomando di non temere la mano vile di chi si nasconde dietro un simile atto intimidatorio e si sente padrone, mentre dimostra di essere perdente". "Al consigliere Masciale e a quanti si impegnano quotidianamente dentro e fuori le Istituzioni, ad ogni titolo e grado, per la lotta alla trasparenza e legalità - prosegue l'arcivescovo - dico: coraggio, la legalità e la trasparenza sono la strada giusta. Non saranno gli atti intimidatori a fermare la rinascita del nostro amato Gargano che tanti cittadini dal basso chiedono, ed anzi confermano che stiamo percorrendo la strada corretta".





