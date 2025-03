Rogo auto segretario Dem del Foggiano, Pd Puglia 'atto vile'

(V.'In fiamme auto consigliere comunale...' delle 10.27) "Siamo attoniti e chiediamo allo Stato di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine e di non chiudere il distaccamento di San Severo". È quanto sostiene in una nota il segretario del Pd Puglia, Domenico De Santis, commentando non solo quanto accaduto a Matteo Masciale, il segretario dei dem di San Giovanni Rotondo (Foggia) a cui è stata incendiata l'auto, ma la possibile chiusura del Reparto prevenzione crimine a San Severo (Foggia).

"Questo atto vile e intimidatorio colpisce non solo Matteo, ma l'intera comunità democratica", aggiunge De Santis che condanna "ogni forma di violenza e intimidazione contro chi si impegna per il bene comune". "A Matteo, che ho sentito telefonicamente, alla sua famiglia, alla comunità politica del Pd di San Giovanni Rotondo, giunga la nostra vicinanza e la nostra fermezza nel condannare un gesto criminale che inquina il dibattito pubblico e rischia di sfiduciare la parte sana della città", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA