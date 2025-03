Iban Coello e Cristina D'Avena a Bari per Levante For

Il disegnatore spagnolo Iban Coello, Cristina D'Avena e Giovanni Muciaccia saranno tra gli ospiti della terza edizione di Levante For, evento che celebra la cultura pop e rivolto ad appassionati di fumetti, manga, giochi da tavolo e cosplay, in programma a Bari il 24 e il 25 maggio alla Fiera del Levante.

L'iniziativa è stata presentata oggi a Bari alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, della vicesindaca di Bari, Giovanna Iacovone, e del presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli. Per il 2025 Levante For cresce "ulteriormente", rispetto all'anno scorso con l'apertura di un secondo padiglione, che si aggiunge al Nuovo Padiglione, per un totale di oltre 20.000 metri quadri di stand, aree tematiche e attività.

"Levante For è un format di Nuova Fiera del Levante - ha precisato il presidente Frulli - e rientra nella nostra volontà di investire sulle fiere specializzate. Con numeri sempre in crescita e la capacità di aggregare fasce d'età diverse e passioni in un clima di festa, ci prefissiamo l'obiettivo di far diventare questo evento l'appuntamento di riferimento del Sud Italia". "Bari si conferma una città - ha spiegato la vicesindaca Iacovone - fortemente orientata ad accogliere e a valorizzare appuntamenti che, in una visione sistemica, tengono insieme cultura, innovazione e intrattenimento".

Prevista la partecipazione durante l'evento a maggio anche della cantautrice Mika Kobayashi, nota per le sue sigle di anime e videogiochi, e il gruppo di artisti samurai Kamui, guidati da Tetsuro Shimaguchi (coreografo dei film di Kill Bill).



