Crescentini al Bif&st, 'Il segreto dell'attore? La resistenza'

"Il segreto dell'attore è la resistenza, perché questo è un mestiere emotivamente molto difficile sia per le emozioni che si vanno a raccontare sia per il fatto che noi siamo perennemente sotto scelta e quindi i no sono più dei sì". Lo ha detto a Bari l'attrice Carolina Crescentini, al Bif&st per la rassegna 'Il segreto dell'attrice'. "Bisogna imparare a gestire il rifiuto - ha aggiunto - e a mantenere positività aspettando quel sì". Alle donne giovani che vogliano intraprendere la carriera di attrici, Crescentini consiglia di "studiare, perché è l'unica cosa che può aiutare" e poi "resistere e distrarsi, studiando anche altro che torna utile perché noi raccontiamo l'animo umano, quindi più cose fai meglio è". Infine, la raccomandazione è "viaggiare perché ti devi riempire gli occhi di vita e la vita non è solo quello che viviamo noi".



