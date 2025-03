Annullato evento su terrorismo con D'Elia, 'motivi sicurezza'

Con una comunicazione giunta poco fa è stato annullato "per motivi di sicurezza" l'evento 'Mai Più Terrorismo' in programma questa mattina alle 10 nell'aula magna del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia, al quale avrebbe dovuto partecipare, tra gli altri, di Sergio D'Elia, già dirigente di Prima Linea e segretario dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. L'annuncio della sua partecipazione aveva suscitato molte polemiche. Anpi, Arci, Flc Cgil, Legambiente e Udu Link avevano chiesto a docenti e studenti di disertare la manifestazione. D'Elia è comunque arrivato a Foggia e tra poco terrà una conferenza stampa.

L'università chiarisce che "l'evento è annullato per motivi di sicurezza e preoccupazioni legate all'ordine pubblico". "La decisione, presa questa mattina - si evidenzia nella nota di UniFg - è il risultato di un'attenta valutazione della situazione a seguito di segnalazioni di disordini. Dopo aver consultato le autorità competenti, l'Università ha ritenuto necessario adottare questa misura per garantire l'incolumità di tutti i partecipanti, in particolare, degli studenti universitari e delle scuole superiori coinvolti nell'evento".





