Libera Foggia, 'giustizia per vittime innocenti della mafia'

"L'obiettivo dell'iniziativa di oggi è vivere anche a Foggia il senso della Giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie che si è svolta a Trapani e che ha comunque visto in video collegamento numerose scuole di Foggia e dell'intera provincia. In questa direzione, nella direzione del ricordo e della memoria, va l'incontro di oggi che ci racconta la storia del nostro territorio. È importante tenere viva la memoria dei nostri territori, non una memoria che sia retorica, ma una memoria che ci spinga ad essere affianco dei familiari di tutte le vittime innocenti delle mafie e delle loro richieste di verità e giustizia". Lo ha detto Federica Bianchi, referente provinciale di Libera Foggia, in vista dell'iniziativa che si terrà stasera nei campetti dell'oratorio salesiano della parrocchia Sacro Cuore: saranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie e verrà poi dato il fischio d'inizio per un quadrangolare di calcetto in cui ogni giocatore indosserà una maglia con il nome di una delle vittime innocenti pugliesi. All'iniziativa partecipano anche il comando provinciale dei carabinieri che giocheranno con i ragazzi. Nel salone della parrocchia verrà proiettato il film I cento Passi e poi seguirà un dibattito.

"Bisogna rinnovare - continua Bianchi - l'impegno quotidiano che si sostanzia soprattutto nel valore educativo che coinvolga i più piccoli e anche i più grandi, provando a fare rete in modo da offrire ai più giovani modelli di vita diversi da quelli che possono proporre le mafie, anche attraverso i social, utilizzando quindi strumenti più moderni". "Dobbiamo mettere al centro i bisogni dei ragazzi - conclude - mettendoci sempre più in rete tra associazioni, scuole, forze dell'ordine, magistratura, società civile. Perché solo così si prova a cambiare i nostri territori, con la speranza che i nostri territori possano essere liberi dalla presenza della criminalità e possano essere vissuti appieno da tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA