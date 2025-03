Un'auto si incendiata la scorsa notte a Latiano, in provincia di Brindisi, nei pressi di una palazzina la cui facciata è stata annerita dalle fiamme che hanno anche provocato la caduta di calcinacci. Il veicolo, una Renault Megane, è stato completamente avvolto dal rogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dai carabinieri.



