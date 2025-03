FI Puglia, 'a concorso Aeroporti c'è solo moglie consigliere Pd'

"Un concorso bandito da Aeroporti di Puglia in pochissimo tempo a cui -incredibile ma vero - partecipa solo una persona che lo vince, e questa persona è la moglie di un consigliere regionale: una questione che 'incuriosisce' noi, ma dovrebbe incuriosire anche qualcun altro e vedremo cosa accadrà". Lo ha dichiarato il segretario regionale e deputato di Forza Italia, Mauro D'Attis, in riferimento alle polemiche sul concorso per un responsabile delle risorse umane di Aeroporti di Pulgia a cui avrebbe partecipato, risultando vincitrice - evidenzia lo stesso D'Attis nella nota - solo la moglie del consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo.

"L'ho detto oggi a Barletta - prosegue - durante il congresso di Forza Italia perché ai barlettani va raccontato quanto sta succedendo, visto che il consigliere è Filippo Caracciolo ed è espressione della città". "Lo stesso Caracciolo - prosegue - pare abbia indicato nel cda di Aeroporti di Puglia un suo componente. Ed è sorprendente che al concorso pare abbia partecipato solo sua moglie, quando generalmente le domande sono una marea".

"Succede anche questo nella Puglia a trazione centrosinistra, in barba a tutti i giovani qualificati e disoccupati che - conclude D'Attis - non sono vicini a esponenti politici della maggioranza di Emiliano e Decaro e che qualche domanda è legittimo che se la facciano".



