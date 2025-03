Comune Bari espone striscione, 'Ekrem Imamoglu libero'

Da questa mattina sulla facciata del Comune di Bari è esposto lo striscione che "chiede la liberazione di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul, uno dei principali oppositori del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, arrestato lo scorso 20 marzo con un centinaio di altre persone".

Lo comunica una nota in cui si precisa che il sindaco Vito Leccese ha "aderito alla campagna 'We stand with Ekrem Imamoglu, we stand for Democracy in Turkie', promossa dall'associazione dei sindaci europeisti e dalla rete Eurocities in segno di solidarietà con Imamoglu e con i sindaci che difendono la democrazia".



