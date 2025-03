'Vite da salvare', un corto promuove la sicurezza stradale

Si chiama 'Vite da salvare' il cortometraggio sulla sicurezza stradale e l'uso improprio del telefono cellulare alla guida interamente girato sui Monti Dauni, nel Foggiano, location del filmato ideato e scritto da Carmine Muscio e Alessandro Pisegna (che ne ha curato soggetto e sceneggiatura con l'ideatore) e diretto da Antonio Petrino. Le riprese, effettuate interamente a Candela, raccontano "una storia drammatica, forte, intensa, autentica - spiegano i protagonisti - uno spaccato di vita, che necessariamente e in maniera imprescindibile deve condurre a una profonda riflessione".

"In 15 minuti circa - evidenzia Muscio - viene raccontata la storia di una ragazza che esce di casa di sera salutando i genitori e il fratellino disabile e, con il fidanzato alla guida di un'auto e le amiche, si reca in discoteca dove trascorre una serata spensierata. All'uscita la tragedia. L'uomo alla guida, distratto dal telefono cellulare, per evitare una donna a passeggio con il cane, esce fuori strada e impatta contro un muro".

"L'idea è semplice ma efficace nella sua durezza - continua Muscio -. E' nata dall'esigenza di cercare di porre fine a una mattanza sulle strade. Dobbiamo pensare, e mi rivolgo soprattutto ai giovani, che l'auto è una vera e propria arma e che quando abbassiamo la testa anche solo per un secondo per guardare il cellulare quando guidiamo, il pericolo è in agguato.

Il nostro obiettivo è diffonderlo soprattutto nelle scuole".

'Vite da salvare' ha ottenuto il patrocinio del Comune di Candela e sarà presentato in prima nazionale oggi pomeriggio nell'incubatore di impresa della cittadina.



