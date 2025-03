Tahar Ben Jelloun, 'contro totalitarismi vincono arte e poesia'

"La cultura salva il mondo. E una società senza cultura è morta, pensiamo alle dittature terribili come in Iran, a Mosca, in Algeria. Ma gli artisti fanno sempre resistenza contro i totalitarismi nel mondo e alla fine vincono sempre la poesia, l'arte e la creatività. Non può esistere una società senza cultura, senza libri e senza libertà". Lo ha detto lo scrittore Tahar Ben Jelloun, conversando stasera a Bari con l'ANSA a margine della cerimonia inaugurale del Bif&st di cui presiede la giuria della sezione Meridiana dedicata ai film sul Mediterraneo. Quanto ai bombardamenti ripresi sulla striscia di Gaza, Tahar Ben Jelloun ha detto che "il problema lì è che c'è un assassino, un criminale che fa tutto quello che vuole, senza giustizia, senza che nessuno faccia nulla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA