Pd Puglia, 'pronti a votare abrogazione norma anti sindaci'

"L'8 aprile il Pd è pronto a votare la riforma della legge elettorale regionale che includa la doppia preferenza di genere e l'abrogazione della norma che limita la possibilità per i sindaci di candidarsi: una norma ingiusta, che priva le cittadine e i cittadini della facoltà di scegliere rappresentanti che da anni sono i più prossimi alle loro vite e ai loro bisogni". Lo ha dichiarato il segretario del Pd Puglia, Domenico De Santis, all'inizio della direzione regionale che è in corso questa mattina a Bari.

"Le liste del Partito Democratico per le elezioni regionali - ha aggiunto - saranno di alto profilo e saranno piene di giovani e di donne di valore: non riempi lista, ma persone che vogliamo vengano elette per arrivare a un passaggio di testimone ormai necessario nella storia della primavera pugliese".

"Anche per questo motivo - ha evidenziato - riteniamo che l'inserimento definitivo della doppia preferenza di genere sia fondamentale per mettere le donne e gli uomini in una condizione di parità nel potersela giocare e per cancellare l'orribile pagina del 2020, quando il governo nazionale intervenne con i poteri sostitutivi per garantire il rispetto delle pari opportunità alle elezioni regionali pugliesi. Manterremo l'asticella alta sulla legalità, senza fare sconti a nessuno".

"Per quanto riguarda il candidato presidente della Regione, il Pd - continua - porterà al tavolo politico regionale della coalizione del centrosinistra il nome più forte e più autorevole possibile, che sarà individuato dall'Assemblea regionale.

Riteniamo però essenziale partire dai contenuti e non dai nomi".

"Per questo - ha concluso De Santis - siamo ormai da settimane impegnati nella conferenza programmatica, coordinata sul piano contenutistico da Salvatore Piconese e sul piano organizzativo da Pierpaolo Treglia".



