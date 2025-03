Incendio in casa, salvati due anziani di 79 e 80 anni

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi in un garage di via Cadorna, a Canosa di Puglia, provincia di Barletta-Andria-Trani. Le fiamme hanno travolto anche l'appartamento al piano superiore in cui risiede una coppia di coniugi di 79 e 80 anni.

A mettere in salvo marito e moglie, con non poche difficoltà, sono stati gli agenti del commissariato che, calandosi dal tetto e usando una scala, sono riusciti a portarli fuori. I due anziani non sarebbero in gravi condizioni ma hanno inalato molto fumo, come i poliziotti arrivati in loro soccorso. Per tutti sarà necessario un controllo ospedaliero. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco intervenuti con i volontari di Misericordie e Oer.



